The Full Manty's winnen nipt eerste voetbalkwis 12 april 2018

In de kantine van voetbalclub VV Volkegem werd uitgepakt met een eerste voetbalkwis, waarvoor 34 teams opdaagden. De presentatie lag in handen van Lander Vansteenbrugge, een ex-voetballer van Zulte-Waregem. Het winnende team, minivoetbalclub 'The Full Manty's' uit Oudenaarde, haalde het nipt en trad aan met Bert Vandevijvere,Jelle Groené, Pieter De Temmerman en Thomas Ruysschaert. Hun naaste belagers waren 'Gil y Gil' uit Otegem en 'De vrienden van Racing Mater'. Op de foto zien we de top3 met de organisatoren.





(MAN)