Team Jovastyle wint 20e editie Nac-Cup 03 augustus 2018

Op het kunstgrasveld van SV Oudenaarde werd de 20e editie van de Nac-Cup, een organisatie van minivoetbalclub NAC-DFB Nederename afgewerkt. Twintig teams traden aan en in finale kwamen de winnaars van vorig jaar MVC My Gymbox Nederename en het jeugdige MVC Jovastyle Ename tegenover elkaar te staan. Na verlengingen en een 6-5 eindstand haalde het jonge team van coach Koen Vanden Berghe het en daarvoor zorgden Mattias Van Caester, Jarne De Vroe, Brecht Hellebaut, Evert Vanden Heede, Casper De Buysscher, Rein en Niel Vanden Berghe. De trofee van topscorer kwam in handen van Mathias Vanden Berghe en deze van beste speler ging naar Loice Gevaert.





(MAN)