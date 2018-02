Te koop: Ronde-tafel met krabbels Cancellara en Merckx 14 februari 2018

02u53 0 Oudenaarde De bekende Ronde-tafel, die tien jaar dé blikvanger was in de brasserie van het Centrum Ronde van Vlaanderen, moet de deur uit. De houten tafel past niet in de nieuwe look die het etablissement aangemeten krijgt.

De tafel is heel bekend, omdat ze ontworpen is door de ambachtelijke tafelbouwer Jean-Marie Waelkens, die ook de maker is van de Sporza Tour-tafels.





Het meubel, dat de handtekeningen van bekende renners onder wie Eddy Merckx en Fabian Cancellara draagt, is per opbod te koop. De tafel heeft een diameter van 180 centimeter is vervaardigd uit vijf soorten massief hout en heeft de structuur van een fietswiel met aan de buitenkant een rubberen ring, die een tube voorstelt. Er horen ook tien stoelen bij. Bieden kan tot eind deze maand per e-mail naar geert@pinguinproductions.be. De instelprijs is 5.001 euro.





Meer informatie is te verkrijgen op ronde.be