Taekwondoclub Sin Nyon heeft jongste zwarte gordeldrager 3e dan in haar rangen Oudenaarde André Marlier

19 december 2018

Bron: André Marlier 0

Reeds enkele jaren is taekwondoclub Sin Nyon Oudenaarde één van de toonaangevendste clubs in Vlaanderen. En Branko Hoebeke uit Eine, het goudhaantje bij deze club van voorzitter Nestor Lambrecht, zorgde voor een primeur op taekwondogebied. Als 18-jarige behaalde hij op het jongste regionaal dan examen zwarte gordel van de Vlaamse taekwondobond te Wommelgem de zwarte gordel derde dan. En is daarmee het jongste lid van deze bond die dit ooit presteerde. En voor het eerst in de geschiedenis van Sin Nyon heeft men ook een zwarte gordel 6e dan in haar rangen met trainer Karel Decatelle uit Ename die met brio slaagde in zijn examen daarvoor.