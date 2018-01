Syntra sluit opleidingscentrum 180 CURSISTEN MOETEN VOLGEND SCHOOLJAAR NAAR AALST, GENT OF KORTRIJK RONNY DE COSTER

02u53 0 Foto Ronny De Coster De vestiging van Syntra aan de Deinzestraat. Het gebouw staat te koop. Oudenaarde Het opleidingscentrum Syntra in Oudenaarde sluit de deuren. "We doen dit schooljaar nog uit, maar daarna verwijzen we cursisten door naar Gent, Aalst en Kortrijk", zegt directeur Thierry Semey. Het gaat om een 180-tal volwassenen die een opleiding voeding, horeca of zorg volgen. "Oudenaarde was een te kleine vestiging geworden. Het is financieel niet langer verantwoord om deze campus open te houden", motiveert hij de sluiting.

Syntra Oudenaarde maakt deel uit van Syntra Midden-Vlaanderen, een organisatie die een brede waaier aan praktijkgerichte opleidingen aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en overheidsbedrijven. In Oudenaarde geeft Syntra opleidingen in de horeca, voeding en de zorg. Er zijn ook afdelingen in Aalst, Asse, Gent en Sint-Niklaas. En die zijn stuk voor stuk veel groter.





Dat kleine broer Oudenaarde sluit, heeft volgens Thierry Semey, directeur en algemeen bestuurder van Syntra Midden-Vlaanderen vooral te maken met de reorganisatie van de cursusssen.





Geen jobverlies

"We zijn onze manier van opleidingen geven aan het herzien en moderniseren. Daardoor is het aantal lesuren in al onze opleidingscentra met ongeveer 25 procent gedaald. We geven niet minder lessen, maar verplaatsen ons meer en meer naar de werkvloer. Vandaag geven we zelfs al 60 procent van de cursussen op verplaatsing. Voor onze grote centra schept dat geen probleem. Maar Oudenaarde is het kleinste broertje, dat maar goed is voor nog amper 5 procent van al onze lesuren. Met zulke cijfers is het niet langer verantwoord om nog een volledige campus open te houden", legt Semey uit.





Syntra heeft in Oudenaarde 180 cursisten. "We laten hen natuurlijk dit schooljaar afwerken, maar daarna gaat het opleidingscentrum dicht. We hebben het moment ook dan gekozen, omdat zo goed als alle cursisten dan zijn afgestudeerd. Ik schat dat amper twintig leerlingen zullen moeten verhuizen naar een andere vestiging. Cursisten die van plan waren om hier volgend schooljaar te starten, verwijzen we naar Aalst, Gent of naar onze West-Vlaamse collega's in Kortrijk", verduidelijkt Semey.





De sluiting van Syntra Oudenaarde treft vier personeelsleden. Zij verliezen hun job niet, maar zullen in de andere vestigingen aan de slag kunnen.





Te koop

Wat er met het gebouw aan de Deinzestraat zal gebeuren, is nog niet zeker. "We gaan het alvast verkopen. Het liefst zou ik hebben dat het in handen komt van een organisatie die er een soort ondernemerscentrum van maakt. Daar zouden mensen die bij ons een opleiding hebben genoten, onder begeleiding hun eerste stappen in het bedrijfsleven kunnen zetten. Maar of zo'n ondernemerscentrum er komt, zal afhangen van de bereidheid van anderen. Wij gaan dit zelf niet organiseren. Als er voortrekkers zijn, kunnen wij er wel aan meehelpen. Hoe dat loopt, valt dus nog te bezien", besluit Thierry Semey.