Surfen en cocktails slurpen aan Donkvijver 04 juli 2018

Waar? Surfclub Absolut aan de Donkvijver.





Wanneer? Elke dag vanaf 13 uur.





Waarom naar hier komen? Wie niet naar zee trekt, krijgt hier toch een zomers vakantiegevoel. Er is zelfs een stukje strand met ligstoelen. De bar beschikt over een uitgebreide drankenkaart en sfeervolle muziek. "Als surfclub krijgen we uiteraard veel surfers over de vloer, maar echt iedereen is hier welkom", luidt het. "Zo zien we ook veel wandelaars en mensen die bij warm weer wat verkoeling komen zoeken." Nu en dan vinden er 's avonds ook feestjes plaats waarbij dj's voor de gepaste beats zorgen.





Inkom? Gratis





Prijs van een cocktail? Die zijn er al vanaf 6 euro. (DCRB/TVR)