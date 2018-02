Supporters schreeuwen Kwik Eine naar klinkende overwinning 17 februari 2018

02u52 0

Ter gelegenheid van de inhaalmatch tussen voetbalclub Kwik Eine en Gavere Asper in 2e provinciale B kwam Wout Van Herzele op het idee om supporters te verzamelen in café 't Perrongeluk. Vandaar stapte het gezelschap met trommelgeroffel naar het terrein om de ploeg over de streep te trekken in haar degradatiestrijd. Cafébaas Brecht Vandenhende trakteerde iedereen op gratis hotdogs. En of het aan deze actie lag, weten we niet, maar Kwik Eine won met... 5-0 en mag weer van behoud dromen.





(MAN)