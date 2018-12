Succesvolle expo “Adriaen Brouwer – Meester van emoties” heeft de deuren gesloten Ronny De Coster

16 december 2018

23u03 0 Oudenaarde In het MOU Museum zijn zondagavond de deuren van de prestigieuze en unieke tentoonstelling “Adriaen Brouwer – Meester van emoties” gesloten.

Van 15 september konden kunst- en cultuurliefhebbers de topstukken van Oudenaards schilder Adriaen Brouwer bewonderen.

Maar liefst de helft van Brouwers oeuvre (met vaste vestiging in internationaal gerenommeerde musea) stond tentoongesteld in zijn geboortestad, wat een unicum is.

Het precieze aantal bezoekers is nog niet gekend, maar vast staat dat er meer waren dan de 40.000 waarop de stad had gehoopt.

“Met het MOU en Toerisme Oudenaarde zijn we ongelofelijk trots dat niet alleen duizenden Oudenaardenaren en landgenoten, maar ook Spanjaarden, Duitsers, Nederlanders en Russen kwamen om onze Meester van emoties bewonderen. De internationale belangstelling had invloed op de hele stad, en ook de horeca en middenstand pikten hun graantje mee”, blikt museumconservator en motor achter de expo terug.