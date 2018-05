Subsidie moet stationsbuurt opkrikken STEUN VAN STAD VOOR WIE GEVELS AANPAKT RONNY DE COSTER

25 mei 2018

02u38 0 Oudenaarde Eigenaars van panden op het Stationsplein van Oudenaarde krijgen een subsidie als ze hun gevels opknappen. Ook de bovenverdieping ombouwen tot woongelegenheid en het inrichten van nieuwe handelspanden kan voortaan met steun van de stad. "We willen de stationsbuurt opsmukken", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Het nieuwe subsidiereglement ligt volgende maandag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en ligt in het verlengde van een steunprogramma dat Oudenaarde onlangs ook heeft uitgewerkt voor het handelscentrum. "Stationsomgevingen vragen een specifieke aanpak. Dat is niet alleen in Oudenaarde zo: we zien ook in andere steden dat de omgeving van een station vaak een kwetsbare plek is. We werken aan een masterplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving, maar dat zijn ingrepen op lange termijn. Wij vinden dat er in afwachting snellere initiatieven nodig zijn om in de directe stationsomgeving en dan specifiek op het Stationsplein de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden te verbeteren", motiveert burgemeester Marnic De Meulemeester de invoering van de subsidieregeling.





Gevels

Concreet geeft de stad steun voor drie ingrepen: de renovatie van gevels, het toegankelijk maken en ombouwen van de eerste verdiepingen, zodat daar kan worden gewoond en ook het verbouwen van panden tot handelszaak. Wie de gevel van een handelszaak opknapt, kan daarvoor 40 procent van de kosten terugkrijgen van de stad. Voorwaarde is dat de werkzaamheden minstens 2.500 euro kosten en deel uitmaken van een volledige gevelrenovatie. De aanvrager is ook verplicht om alle niet-vergunde reclamepanelen weg te halen. De subsidie is geplafonneerd op 10.000 euro.





Wonen en werken

Het stadsbestuur hoopt in de stationsbuurt ook meer leven te krijgen door er meer mensen te laten wonen en werken. Daarom geeft het ook subsidies aan wie de etage(s) boven een horecazaak of winkel verbouwt tot woongelegenheid of kantoorruimte. Steun kan verkregen worden zowel voor het maken van een afzonderlijke toegang, een trap of lift naar de bovenverdieping(en), als voor het installeren van sanitair, elektriciteit, gas, waterleiding in de nieuwe woon- of werkruimtes. Tenslotte betaalt Oudenaarde ook mee de factuur voor aanpassingswerkzaamheden die ervoor zorgen, dat van een pand een geschikte handelszaak wordt gemaakt. Ook wie van meerdere panden één geschikte nieuwe handelszaak maakt, krijgt centen van de stad.