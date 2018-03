Stroomonderbreking legt Scheldebrug drie uur lam 07 maart 2018

Oudenaarde en enkele wijken in de gemeenten Etikhove, Moregem en Zingem zijn gisteren getroffen door een stroompanne. Die ontstond tijdens werken aan een hoogspanningsleiding. "Om die uit te schakelen, lieten we een andere kabel de stroomtoevoer overnemen, maar die leiding viel uit", zegt Kathleen Iwens van netwerkbeheerder Elia. De panne duurde van 13.39 tot 14 uur, maar 21 minuten was genoeg om de brug over de Schelde in Oudenaarde in de war te sturen. Het brugdek bleek tot kwart voor vijf ongeveer één meter opgetild staan. Het weg- en scheepvaartverkeer raakten daardoor geblokkeerd. (DCRB/LDO)