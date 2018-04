Straten hersteld na harde winter 12 april 2018

02u39 0

Tot vandaag laat Oudenaarde asfalteringswerken uitvoeren aan de Kortrijkstraat, Huttegem, Noenendal, Winkelstraat, Aalststraat en het kruispunt tussen Axelwalle en de Kattedoornstraat. De werken zijn nodig omdat het wegdek te lijden heeft gehad onder de strenge winter. "De paasvakantie is qua verkeersdrukte een relatief rustige periode. Het is dus het ideale moment om de wegen op verschillende plaatsenopnieuw in orde te brengen", laat de stad weten. Waar nodig is een plaatselijke omleiding voorzien. (LDO)