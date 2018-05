Stinkend, maar ongevaarlijk lek bij Excel 01 juni 2018

In het chemisch bedrijf Exel, dat aan de industriezone De Bruwaan in Oudenaarde kunststofprofielen produceert, is gisterenavond een chemisch lek ontstaan, nadat een heftruck een vat had beschadigd. Ongeveer 200 liter styreen, een niet-giftige, maar wel heel sterk ruikende vloeistof is daarbij gelekt en in de interne riolering van het bedrijf gekomen. "De brandweer heeft kunnen beletten dat de stof zich verder kon verspreiden, waardoor die ook niet buiten het bedrijfsterrein is gelekt", zei burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) gisterenavond. Ook de stedelijke milieudienst kwam ter plaatse. Bij het incident geraakte niemand gewond. (DCRB)