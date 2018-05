Steven primus bij pronostiekclub De Garage 23 mei 2018

Na dertig weken pronostikeren op nationale en provinciale voetbalwedstrijden werd Steven Uittenhove kampioen bij prognostiekclub De Garage,gevestigd in het gelijknamige lokaal bij Tanja en Xavier.





Het verheugde Eric Van Steenkiste, de drijvende kracht achter deze 186 leden tellende club, dat bij de prijsuitreiking ook schepen van Feestelijkheden John Adam aanwezig was.





Steven haalde het met één punt van Antoine Dhont. De 3de plaats was voor Dirk Utttenhove en de vierde stek werd gedeeld door het trio Dirk De Vrieze,Gianna De Keyzer en Marie-Paule Wijnendaele.





(MAN)