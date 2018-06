Steven is de eerste kampioen bij Totoclub Royal 06 juni 2018

In taverne Royal bij Nancy aan de Nestor de Tièrestraat was er de prijsuitdeling na het eerste voetbalprognostiekseizoen bij totoclub Royal. De periodetitels waren voor Dirk Uittenhove, Jurgen Vilyn en Johan Van Bost. Van de 46 leden haalde Steven Uittenhove uiteindelijk de kampioenentitel met 179 punten, wat amper 1 punt meer is dan Emmanuel Dhondt, terwijl Christine Ghijselinck en Dirk Uittenhove de derde plaats deelden. Verder eindigden Manolito Verleyen, Emmanuel Dhondt, Hilde Pattijn en Eddy Van Simaeys bovenaan inhet klassement.





(MAN)