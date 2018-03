Station krijgt nieuwe perrons en roltrappen 17 maart 2018

Het station van Oudenaarde krijgt nieuwe perrons én nieuwe roltrappen. Dat blijkt uit de meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 van de NMBS en van Infrabel. Via deze investeringsplannen investeert de regering 5,3 miljard euro in de Belgische spoorwegen. "In totaal wordt 511.000 euro uitgetrokken voor het Oudenaards station", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) die bij federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) aandrong op nieuwe investeringen. "We vechten al jaren voor een betere toegankelijkheid van het station. Deze toch wel belangrijke ingrepen zullen het comfort van zij die in Oudenaarde de trein nemen, verhogen." Wanneer de werken worden uigevoerd, is nog niet bekend. (TVR)