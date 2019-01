Stadsshuttle wordt gesponsord busje en gaat vaker en verder rijden Ronny De Coster

31 januari 2019

18u19 0 Oudenaarde De stad breidt de dienstverlening van de gratis pendelbus in de stad uit. “Het busje zal voortaan ook in de weekends rijden en we willen het parcours uitbreiden tot aan het station”, zegt Oudenaards mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld). Om op de kosten te besparen, huurt de stad ook niet langer zelfs een busje: een externe firma levert het voertuig en financiert het met reclame. De stafshuttle wordt een gesponsord busje.

Het busje heeft al een voorgeschiedenis. Tijdens de renovatiewerken aan het AZ Oudenaarde van 2012 tot 2016 legde het AZ Oudenaarde een shuttlebus in tussen de parking van het Woonzorgcentrum van het OCMW aan de Meerspoort en het ziekenhuis. Niet alleen bezoekers en patiënten van het AZ maakten ervan gebruik: ook bezoekers van het Sociaal Huis, het woonzorgcentrum, het Lokaal Dienstencentrum De Vesting deden beroep op de pendelbus om hun verplaatsingsprobleem tussen de Markt en het Sociaal Huis op te lossen.

Vorig jaar besliste de stad om de pendeldienst weer in het leven te roepen. “Het gebruik van de gratis busdienst zit in de lift. In mei vorig jaar stapten ongeveer tweehonderd mensen per dag op. In december telden we bijna achthonderd gebruikers”, zegt schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld).

Meer en verder rijden

De shuttle pendelt vandaag tussen het Sociaal Huis, het Algemeen Ziekenhuis, de Markt en het Tacambaroplein. Om het kwartier kan je opstappen. Het busje rijdt op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 12 tot 17 uur.

“Precies omwille van het succes willen we de dienstverlening uitbreiden, zowel in tijd al qua routes”, zegt Simoens. “Voortaan zal het busje ook rijden in de weekends. We zullen beginnen met de zaterdagen en hem misschien later ook op zondag laten rijden. En we gaan ook zorgen dat er een verbinding komt met het station. Wie in Oudenaarde met de trein aankomt, zal dus met onze shuttle gratis naar de Markt kunnen”, voorziet Simoens.

Uitbesteden

De stad zal vanaf 1 mei ook niet langer zelf instaan voor de exploitatie van de shuttlebus. “Nu betalen we 1.500 euro per maand om die bus te huren. Die kost zal wegvallen, omdat we in zee gaan met de vzw Special Add. Die organisatie ronselt reclame, die op de bus zal hangen en waarmee ze het voertuig kan financieren. De stad betaalt wel verder de verzekering, wegentaks en het brandstofverbruik, zoals dat nu ook het geval is”, legt de schepen uit.

Vrijwilligers die met het busje rijden, zouden dat niet langer gratis hoeven te doen: ze stad wil ze een vrijwilligersvergoeding betalen van 34 euro per dag.

Het contract dat het stadsbestuur met Special Add afsluit, heeft een looptijd van vier jaar.