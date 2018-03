Stadspersoneel krijgt hogere fietsvergoeding 30 maart 2018

Personeel van de stad Oudenaarde krijgt een hogere fietsvergoeding. De stad trekt het bedrag voor verplaatsingen met de fiets tussen woonplaats en werk op van 0,21 naar 0,23 eurocent per kilometer. De fietsvergoeding is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.





De verhoging gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar. (DCRB)