Stad zoekt 1,5 jaar tevergeefs naar investeerder: niemand geïnteresseerd in Huis de Lalaing Ronny De Coster

11 april 2019

16u20 0 Oudenaarde Het wil de stad maar niet lukken om een investeerder te vinden voor het Huis de Lalaing aan de Schelde in Oudenaarde. “Misschien moet de stad dan maar zelf proberen om voor dit mooie historische pand een nieuwe bestemming voor te bedenken”, stelt oppositieraadslid Dagmar Beernaert.

Het Huis De Lalaing aan de Bourgondiëstraat langs de Schelde in Oudenaarde is één van de historische parels van de stad. De statige herenwoning dankt haar naam aan Philips de Lalaing, heer van Schorisse en stadsgouverneur, die er woonde in de 16de eeuw. Het huis de Lalaing is mogelijk de geboorteplaats van Margaretha van Parma, de onechte dochter van Karel V. Samen met het stadhuis is het Huis de Lalaing ook opgenomen in het museumconcept van het MOU. Het huisvestte het restauratieatelier voor historische wandtapijten en ook het weefatelier VASA. Maar omwille van stabiliteitsproblemen is het pand ontruimd.

De stad nam eind 2017 Doe- en Durfbedrijf PMV en de Vlaamse Erfgoedkluis in de arm om voor het Huis de Lalaingeen nieuwe bestemming te vinden.

De stad zocht voor het gebouw geen koper, maar wou het in erfpacht geven van een investeerder die het zou omvormen als horecazaak, een plek voor de zorgsector, cultuur, gemeenschapsvoorzieningen, ambachtelijke ateliers of kantoren. Helaas: na anderhalf jaar blijkt niemand in het pand geïnteresseerd.

Zelf iets mee doen?

Dat zo’n historisch waardevol gebouw zonder enige bestemming blijft leeg staan, vindt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) een zorgwekkende zaak. “Hier moet toch wel iéts mee gebeuren. Misschien moet de stad dan toch maar overwegen om voor het Huis de Lalaing zelf een andere bestemming te zoeken”, stelt Beernaert voor.

Cultuurschepen John Adam (Open Vld) bevestigt, dat er bij investeerders totaal geen interesse is gevonden. “We blijven nog even hopen dat die er alsnog komt en is dat niet het geval, dan zullen we inderdaad moeten bekijken of er andere opties zijn. Maar we hebben nog niets beslist”, zegt Adam.