Stad zet alle loketfuncties in Maagdendale samen op gelijkvloers Ronny De Coster

31 augustus 2018

18u32 2

Alle publieksgerichte functies in het Administratief Centrum Maagdendale in Oudenaarde zitten vanaf maandag 3 september gebundeld in twee balies op de gelijkvloerse verdieping.

Voor alle persoonsgebonden zaken zoals identiteitskaarten, rijbewijs, reispas en aangiftes moet je links aan het zogenaamde burgerloket zijn. Dat is al een paar maanden zo.

Voor wat te maken heeft met huis en omgeving zoals bouw- of omgevingsvergunningen is rechts het omgevingsloket de aangewezen plek.

Middenin bevindt zich de centrale ontvangst- en informatiebalie. Bezoekers moeten door de nieuwe indeling niet langer het hele gebouw door; maar krijgen de meest voorkomende zaken makkelijk op het gelijkvloers afgehandeld.

Let wel: de stadsdiensten werken alleen nog na afspraak. Die maak je via https://afspraken.oudenaarde.be/Internetafspraken