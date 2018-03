Stad wil Scheldeoever opwaarderen 260 HECTARE GROOT GEBIED WORDT IN MASTERPLAN GEGOTEN RONNY DE COSTER

28 maart 2018

02u53 0 Oudenaarde De stad en provincie werken aan een plan voor het 260 hectare grote gebied tussen de sportsite aan de Rode Los en het bedrijfsterrein Alvey. Ze willen er wonen, industrie, recreatie en natuur zoveel mogelijk samenbrengen.

"Het gaat om een uitgestrekt gebied aan de linkeroever van de Schelde, waarvan we de invulling voor de komende decennia willen vastleggen", zegt schepen Mathieu De Cock (CD&V). De opdracht is uitdagend, omdat de stad verschillende functies moet combineren. "Om te beginnen hebben we de sportsite aan de Rode Los met het voetbalterrein van KSV Oudenaarde en de piste van atletiekclub KASVO. Het is bekend dat beide clubs vragende partij zijn om hun accommodatie uit te breiden en dat het liefst niet langer in hetzelfde stadion actief wil zijn", zegt De Cock.





Nieuwe piste

Een mogelijk scenario is dat KASVO een nieuwe piste krijgt op de site Santens. "Er is over dat verlaten fabrieksterrein nog niets beslist. Het staat ook niet vast dat hier woningen of winkels komen. De nieuwe eigenaar heeft wel een plan in die richting, maar het is de politiek die de keuzes moet maken." De site Santens strekt zich uit over een oppervlakte van 25 hectare.





Een belangrijke betrokkene in het gebied is de Steenbakkerij Vande Moortel. Het oude familiebedrijf neemt op de linkeroever van de Schelde zeven hectare in. "Het gaat niet alleen over een industriële site, maar ook over ontginningsgebied. Het bedrijf is vragende partij om haar activiteiten naast de Schelde uit te breiden. We moeten bekijken wat er mogelijk is", weet De Cock. Helemaal in het noorden van het 260 hectare grote gebied, ligt de verlaten Alvey-fabriek in Eine. Die staat op een terrein van 2,5 hectare en ook hier rijst de vraag wat de bestemming moet worden. "Dat alles moeten we combineren met de functie natuur, want in het gebied liggen ook de Scheldemeersen. De allergrootste uitdaging wordt misschien wel de mobiliteit", schat de schepen in.





Masterplan

Om te bepalen welke richting het uit moet gaan, maakt de stad samen met de provincie een masterplan op. "Dat moet je zien als de visie op het hele gebied: wat willen we daar combineren, hoe stemmen we die functies op elkaar af en hoe bekomen we een gezonde mix", vertelt de schepen. Hij gelooft het masterplan nog eind dit jaar rond te hebben om het voor te leggen aan de nieuwe gemeente- en provincieraad. Eens de gemaakte keuzes vastliggen, moet er een wettelijke basis komen om het te kunnen uitvoeren.





Daarvoor zijn bestemmingswijzigingen binnen het gebied nodig. "Om die door te voeren, moeten we dan ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken", weet de schepen. "Het is nu nog allemaal abstract, maar over drie à vier jaar zal op het terrein toch al wat moeten veranderen", voorziet hij.