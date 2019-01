Stad voorziet 1.193 lantaarnpalen van ledverlichting en verlaagt daarmee CO2-uitstoot met 68,4 ton Ronny De Coster

24 januari 2019

16u34 0 Oudenaarde 1.193 klassieke straatlampen in Oudenaarde maken binnenkort plaats voor ledverlichting.

“Door de oude lampen te vervangen door energiezuinige verlichting, besparen we dit jaar nog eens 294.816 kWH op het verbruik, wat neerkomt aan een vermindering 68,4 ton CO2-uitstoot”, becijfert schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld).

Oudenaarde is overigens toe aan zijn tweede ronde op vlak van invoering van ledverlichting. Vorig jaar zijn ook al eens 1.322 lampen vervangen.

“Dat het klimaat de laatste tijd een hot item is, merken we aan de vele klimaatbrossers. We willen als stad ook inspanningen doen door te investeren in duurzaamheid”, legt de schepen uit.

De vernieuwing van de straatlampen kost de stad 426.019 euro.