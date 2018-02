Stad schiet ouders te hulp na noodkreet 12.500 EURO VOOR OPVANG KINDEREN MET EEN BEPERKING RONNY DE COSTER

28 februari 2018

02u52 0 Oudenaarde Give us a break, het opvanginitiatief dat ouders van kinderen met een beperking organiseren, krijgt van de stad Oudenaarde een subsidie van 12.500 euro. "We zijn enorm blij dat Oudenaarde zo snel reageert op onze recente noodkreet. Dit helpt ons al een flink pak op weg. Maar we hebben nog een hele weg te gaan en hopen dat ook andere gemeenten het voorbeeld van Oudenaarde volgen", reageert Kristophe Thijs.

Twee weken geleden alarmeerden ouders van kinderen met een mentale of fysieke beperking, dat ze in de Vlaamse Ardennen tijdens schoolvakanties nergens opvang vinden. Ouders moeten al hun verlof opnemen om voor hun kind te kunnen zorgen of moeten dagelijks vele tientallen kilometers rijden om een opvanginitiatief op maat te vinden. Hun radeloosheid is zo groot, dat enkelen beslisten om zelf een opvang te organiseren.





De recente noodkreet van de betrokken ouders was niet de eerste. KBO Levensblij en de vzw Heuvelheem in Oudenaarde hadden vorig jaar al een initiatief genomen om, met eigen middelen, enkele weken een vakantieopvang voor kinderen met speciale noden te organiseren. De organisatie was zo'n succes, dat de vraag om meer van dergelijke initiatieven vanuit steeds meer ouders naar boven kwam.





Uiteindelijke hebben veel betrokken ouders zich verenigd onder de naam 'Give us a break' en in de krokusvakantie zélf een opvang georganiseerd. "We willen dit 38 dagen per jaar kunnen doen, maar dat kost ons 25.000 euro aan lonen", vertelde toen Kristophe Thijs uit Gavere, die samen met oud-renner Filip Meirhaeghe het project trekt.





Op die noodkreet komt nu reactie van het Oudenaardse stadsbestuur. "Wij hebben beslist om aan deze organisatie 12.500 euro steun te verlenen", kondigt schepen van Sociale Zaken Stefaan Vercamer (CD&V) aan.





"We willen de verderzetting en de uitbreiding van deze vakantieopvang vanuit de stad voluit ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook door mede pleitbezorger te zijn in Brussel om hiervoor een structurele financiering te bekomen. We hebben dan ook zeer regelmatig overleg met mensen uit de stuurgroep van dit initiatief", zegt Vercamer.





Inspiratie voor anderen

Kristophe Thijs reageert blij verrast. "We zijn enorm blij dat Oudenaarde zo snel reageert. Met deze financiële steun kunnen we al de helft financieren van de jaarwerking die we voor ogen hebben. We hopen dat de beslissing van de stad Oudenaarde ook andere gemeenten in de Vlaamse Ardennen inspireert om de opvang van kinderen met een beperking te steunen. Want het gaat hier niet alleen over kinderen uit Oudenaarde, maar uit de hele regio Vlaamse Ardennen", bedekt Kristophe Thijs.





Taak van overheid

"En uiteindelijk hopen we dat er ook beleidsmatig iets beweegt. Ik bedoel daarmee: het is eigenlijk niet de taak van ouders om zo'n opvang te organiseren. Wat wij doen, is een noodgreep. We hopen dat de overheid het ooit van ons overneemt", besluit Thijs.