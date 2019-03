Stad roept verenigingen op om Vlaams feest te organiseren en daarvoor subsidie aan te vragen Stad helpt dossier opstellen en kent ook zelf feestcheques toe Ronny De Coster

06 maart 2019

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 1 Oudenaarde De Oudenaardse cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) wil dat dit jaar nog meer Oudenaardse verenigingen rond 11 juli een Vlaams feest organiseren. Hij roept ze op om daarvoor bij de organisatie Vlaanderen Feest een subsidie aan te vragen. “Onze cultuurdienst wil helpen bij de opmaak van de dossiers”, biedt Vercamer aan.

Al enkele jaren sensibiliseert de vzw Vlaanderen-Europa in samenwerking met de Vlaamse overheid en de stad Oudenaarde om zoveel mogelijk buurtbijeenkomsten te laten plaatsvinden naar aanleiding van het feest van 11 juli.

“We vinden het heel belangrijk dat we het gemeenschapsleven in de buurten en de wijken van onze stad ondersteunen. Zo bevorderen we de sociale contacten tussen de buren en kunnen er kiemen gelegd worden voor een duurzame buurtwerking. We zien trouwens in onze stad een groeiend aantal straat-, buurt- en feestcomités en dat is een verrijking voor het lokale socio- culturele leven”, zegt Oudenaards cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

“Vraag subsidie aan”

Oudenaarde wil verenigingen stimuleren om nog meer feestjes te organiseren. De stad port verenigingen wel aan om gebruik te maken van de subsidie die de organisatie Vlaanderen Feest! hiervoor geeft. “Plaatselijke verenigingen, buurtcomités en bewonersgroeperingen kunnen cheque tot 175 euro krijgen. Uiteraard zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden en die kunnen geïnteresseerden vanaf 11 maart raadplegen op www.vlaanderenfeest.eu. Dergelijke lokale initiatiefnemers kunnen via onlineformulieren hun kandidatuur stellen. Onze cultuurdienst is beschikbaar voor advies over het samenstellen van een aanvraagdossier en voor het invullen van de formulieren”, zegt Vercamer (CD&V).

Ook stad geeft geld

Bovenop de Vlaams subsidie is er overigens ook stedelijke financiële steun mogelijk. “Wij hebben ook een eigen reglement, waarbij we feestcheques tot maximaal 125 euro toekennen. Voorwaarde is, dat je buurtfeest meer is dan een barbecue of ander eetfestijn. Koppel je er ook bijvoorbeeld een optreden, een wandeltocht of een andere socio-culturele activiteit aan, dan kan je een stedelijke feestcheque aanvragen”, licht Vercamer toe.

Meer info bij de stedelijke cultuurdienst, telefoon 055/335.135, mail cultuur@oudenaarde.be.