Stad plant 208 hoogstambomen aan Ronny De Coster

30 januari 2019

15u40 0 Oudenaarde De stedelijke groendienst van Oudenaarde plant dit jaar 208 hoogstambomen in verschillende variëteiten en op verschillende locaties aan.

“Een deel is ter vervanging van enkele exemplaren die de extreme droogte deze zomer niet hebben overleefd, maar er is toch vooral nieuwe aanplant”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Naast onze eigen diensten, zorgen ook de aannemers die projecten in opdracht van de stad uitvoeren voor heel wat bijkomend groen, bijvoorbeeld op de Scheldekop, het Bergen op Zoomplein en de omgeving van het sportcentrum.

Ook buiten het centrum groeit het groen. “Het is bijvoorbeeld de ambitie van het stadsbestuur om het Volkegembos uit te breiden tot een stadsbos van meer dan 30 hectare, als groene uitloper van het Bos t’ Ename”, licht De Meulemeester toe.