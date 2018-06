Stad onderzoekt voorstel voor sociale gevelbankjes 06 juni 2018

Het Oudenaardse stadsbestuur onderzoekt een voorstel van oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) om de installatie van zogenaamde 'gevelbankjes' te stimuleren.





"Het principe van de gevelbank is simpel: twee haken worden aan de gevel geplaatst terwijl je binnen achter de deur bijvoorbeeld een licht bankje hangt. Bij goed weer klap je de haken open en installeer je jouw gevelbankje om een leuke babbeltje te slaan met de buren, net zoals vroeger. De bedoeling is om mensen op straat samen te brengen en hen opnieuw met elkaar te laten praten, te beginnen bij de dichtste buren", verduidelijkt Beernaert.





Het idee lijkt helemaal nieuw in de Vlaamse Ardennen, maar gevelbankjes bestaan wel al in steden als Gent, Dendermonde en Roeselare. "In Roeselare kan je een gevelbankje aankopen voor 88 euro. Sinds de start in februari werden er al 22 geïnstalleerd", weet het oppositieraadslid.





