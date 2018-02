Stad laat Einestraat en Lappersfort opnieuw heraanleggen 22 februari 2018

02u49 0 Oudenaarde De Vlaamse Ardennen krijgen er nog een kasseistrook bij. Een kleintje weliswaar. Het stadsbestuur van Oudenaarde laat de Einestraat en het aanpalende Lappersfort heraanleggen.

Vooral de Einestraat is al jaren een zorgenkind. "We moeten dat wegdek daar om de haverklap herstellen, omdat de straatstenen verzakken en los komen", zegt schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld). "We breken deze keer alle tegels open en kiezen voor kasseien. Die zijn veel duurzamer en hopelijk maken we daarmee voor goed komaf met de problemen in de Einestraat."





"De Einestraat en het Lappersfort zullen er na de heraanleg uitzien zoals de Broodstraat. De verhoogde trottoirs maken plaats voor voetpaden op hetzelfde niveau van de rijweg. De afwatering gebeurt met een gootje in het midden van het wegdek. Op die manier zullen deze straten qua look ook helemaal aansluiten bij de onlangs vernieuwde Markt", aldus de schepen.





De werkzaamheden hebben alleen betrekking op het wegdek. Aan de riolering wordt niet geraakt, omdat die nog niet zo lang geleden is heraangelegd en in goede staat verkeert. De vernieuwing van de Einestraat en Lappersfort zal 395.345 euro kosten. Voor de werkzaamheden starten, organiseert de stad voor de omwonenden eerst nog een infovergadering over de timing. (DCRB)