Stad koopt bakkerij die plaats moet maken voor bouw fietserstunnel 29 juni 2018

02u32 0 Oudenaarde Oudenaarde betaalt 450.000 euro voor de onteigening van een bakkerij die moet wijken voor de aangekondigde bouw van een fietserstunnel. De bouw zou volgend jaar starten en een jaar duren.

De fietserstunnel, die ervoor moet zorgen dat fietsers nabij de kerk in Leupegem niet langer de gevaarlijke N8 moeten oversteken, komt ter hoogte van een bakkerij. Die moet voor het nieuwe bouwwerk wijken. Het stadsbestuur is met de eigenaar overeengekomen dat die een onteigeningsvergoeding van 450.000 euro krijgt.





"Dat bedrag ligt hoger dan de prijs in het schattingsverslag", merkte sp.a-oppositielid Maarten Blondeel op. "Die schatting ging alleen over het gebouw met parking en tuin. Bij het bepalen van de aankoopprijs wordt ook rekening gehouden met de vergoeding voor de handelszaak, de wederbeleggingsvergoeding, en het stopzetten handelszaak", aldus Guy Hove (Open Vld), schepen van Openbare Werken. De gemeenteraad heeft intussen ook beslist om een ontwerper aan te stellen. Voor de opmaak van de plannen is een budget van 200.000 euro voorzien. e tunnel kost 2 miljoen euro. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) komt er een subsidie van 40 procent, omdat de aanleg van de tunnel niet alleen plaatselijk verkeer dient, maar ook een missing link wegwerkt op het zogenaamde Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Het Vlaams Gewest betaalt 30 procent en de provincie 13 procent. Verwacht wordt dat de werkzaamheden volgend jaar starten. Eind 2020 zouden de eerste fietsers door de tunnel rijden. (DCRB)