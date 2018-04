Stad heeft nieuwe havenmeester 06 april 2018

Guy Otte (62) is de nieuwe havenmeester in Oudenaarde. Hij neemt de functie niet alleen op. Hij krijgt hulp van Ellen Koedijk (28) uit Herzele.





"Ik woon hier op de Trekweg Rechteroever en kijk vanuit mijn huis uit op de toeristische passantenhaven. Toen Lucien Dewaele me vertelde dat hij er na 17 jaar wou mee stoppen en voorstelde om het van hem over te nemen, had ik maar één dag nodig om toe te happen. Ik heb de job aanvaard én heb ook de boot van Lucien gekocht", vertelt Guy. "Ik kan niet eens varen, maar toen ik vijftig werd, kocht ik een motor, waarmee ik toen ook niet kon rijden. Nu ga ik leren varen." Al bestaat zijn job er vooral in het ontvangen en wegwijs maken van toeristen die per boot naar Oudenaarde komen. "Dat zijn er ongeveer 4.000 per jaar", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), die in 2001 - toen nog als toerismeschepen - het initiatief nam om een passantenhaven aan te leggen. De Meulemeester kwam bij de aanstelling van de nieuwe havenmeester gisteren ook Lucien Dewaele en zijn echtgenote Irma Schiettecatte bedanken voor hun inzet om de passantenhaven in Oudenaarde uit te bouwen tot een toeristishe trekpleister. "We geven het roer over, maar blijven wel in de buurt: we wonen op 50 meter van de haven en zullen Guy wel raad geven als hij dat nodig vindt", verzekert Lucien. (DCRB)