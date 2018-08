Stad geeft uitleg over omstreden verkeerssituatie 22 augustus 2018

02u32 0

Omdat er veel kritiek komt op de veranderde verkeerscirculatie in het centrum van Eine, organiseert het stadsbestuur volgende donderdag een infomoment. Bedoeling van de avond is uitleg te geven bij de reeks van maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van het openstellen van de ventweg langs de N60. De stad wil de eindvisie toelichten en een zicht krijgen op de bezorgdheden en bekommernissen in de buurt. Het infomoment vindt plaats op donderdag 23 augustus om 20 uur in de schoolgebouwen van KBO EINE (ingang via Omloop). (DCRB)