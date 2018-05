Stad geeft pak straten nieuw laagje asfalt 05 mei 2018

02u40 0

Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft een aannemer aan het werk gezet om een pak straten een nieuw laagje asfalt te geven.





Het gaat om de Sint-Hilariuslindestraat (vanaf kruispunt Doorn tot volgend kruispunt), de Marollestraat (kruispunt met St. Hilariuslindestraat), de parking Trekweg Linkeroever (achter de gevangenis), De Bruwaan (ter hoogte van oprit Balta), de Wortegemstraat (voorbij bebouwde kom richting Moregem) en een deel van de Meersbloem in Melden.





In het aanvullend dossier komt een tweede reeks straten aan bod: de Lindestraat (vanaf kruispunt Wilgenstraat tot Arsenaalweg-Lijsterbesstraat), de Hospitaalweg (verzakt gedeelte), Burgschelde (vanaf Voorburg tot Broodstraat), de Pontstraat (kruispunt met Gentstraat en Fietelstraat), de Trompestraat (vanaf Doorn tot huis nr. 11),Tuintjesstraat (deel in asfalt vanaf Ooikestraat) en de





Hoge Dumpel. (DCRB)