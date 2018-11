Stad en Vlaamse Waterweg betalen elk helft van factuur voor vernieuwing vangrails Op de plaats waar straat scherpe bocht maakt, doken al twee auto’s de Schelde in Ronny De Coster

08 november 2018

20u11 4 Oudenaarde De stad Oudenaarde en Vlaamse Waterweg betalen samen de herstelling van de vangrail op de plaats waar twee auto’s de Schelde zijn gedoken

Het stadsbestuur van Oudenaarde en de Vlaamse Waterweg zijn het er na maanden discussie over eens geraakt dat ze elk de helft betalen van de factuur voor de herstelling van de vangrail naast de Schelde in Eine. Op die plaats zijn de voorbije zes jaar twee auto’s in de Schelde beland.

Maandag 29 januari van dit jaar: aan de Scheldekant ter hoogte van de zwaaikom in Eine, waar de straat twee scherpe bochten maakt, geraakt een auto van de weg. De wagen belandt in het water en zinkt. De bestuurder verdrinkt. Op de plaats van het ongeval stonden vangrails, maar die waren tot tegen de grond verzakt en daardoor zeker niet meer geschikt. Dat was al jaren zo, want nadat op dezelfde plaats in december 2012 ook al eens een oldtimer de Schelde was ingedoken, hadden noch het stadsbestuur van Oudenaarde noch De Vlaamse Waterweg (toen nog Waterwegen en Zeekanaal) zich geroepen gevoeld om de vangrail te herstellen.

Elk de helft

Ook dit jaar was er nog een maandenlange discussie over de vraag wie na het tweede ongeval eindelijk de handen uit de mouwen zou steken om weer een veilige afbakening te bouwen tussen de kronkelende straat en de Schelde. Intussen zijn de vangrails geplaatst en zijn het stadsbestuur van Oudenaarde en de Vlaamse Waterweg het erover eens geraakt dat ze de factuur delen en elk 7.462 euro betalen. De stad liet dezelfde firma meteen ook nog vangrails vervangen aan de Lotharingenstraat en betaalde daarvoor nog eens 16.432 euro.