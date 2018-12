Stad en Centrum Ronde van Vlaanderen bedanken vrijwilligers met merci-bordjes in de stad Ronny De Coster

04 december 2018

15u36 0 Oudenaarde “Chapeau. Merci” of gewoon “Merci” staat op talrijke bordjes die de jongste dagen zijn opgedoken op verschillende plaatsen in het stadscentrum van Oudenaarde. De toeristische dienst van de stad onthult nu, dat de bedankjes een initiatief zijn van het stadsbestuur en het Centrum Ronde van Vlaanderen.

Op 5 december is de Internationale Dag van de Vrijwilliger.

Daarom sloegen wielerstad Oudenaarde en het Centrum Ronde van Vlaanderen de handen in elkaar om een merci-bordje op te hangen voor de vrijwilligers die er mee voor zorgen dat Oudenaarde een wielerstad is. “Dit bedankje is voor seingevers die in weer en wind de veiligheid van deelnemers en toeschouwers garanderen, organisatiecomités die (kermis)koersen organiseren voor jong en oud, parcoursbouwers, vrijwilligers die op bevoorradingsposten zorgen dat het energiepeil weer aangevuld wordt,... Zonder hen is er geen koers, zo simpel is het”, motiveert het stadsbestuur het initiatief.