Sportivos Brons voor Oudenaardse Rhinos Rugbyclub is eerste sportvereniging in Oudenaarde die label krijgt voor alcohol- en drugspreventie Ronny De Coster

09 december 2018

11u24 0 Oudenaarde Sportclub Rhinos Rugby Oudenaarde ontving als eerste Oudenaardse sportclub het Bronzen label van Sportivos.

Sportivos is een preventietraject voor sportclubs van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Met Sportivos proberen zij problemen door alcohol- en druggebruik te voorkomen en als ze toch gebeuren, te beperken. In drie fases werkt de sportclub aan een eigen duurzaam alcohol- en drugbeleid. Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers van de sportclub.

“Bij Rhinos willen we door onze deelname bewust nadenken over alcohol-, druggebruik en andere gezondheidsaspecten binnen de club. We organiseerden daarom het voorbije seizoen een aantal sensibiliseringsacties. Bovendien volgden we al met meer dan twintig bestuursleden, vrijwilligers en trainers een opleiding over verantwoord schenken van alcohol, en de meest relevante wetgeving,” vertelt clubvrijwilliger Diederik de Clercq.

Op naar zilver en goud

Het label werd symbolisch aangebracht in het toekomstige clublokaal van de rugbyclub. De komende seizoenen zal de club in die nieuwe infrastructuur verder werken om ook het zilveren en gouden label van Sportivos te behalen.