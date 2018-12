Sportdienst Oudenaarde en Rugby Rhinos Oudenaarde grote winnaars op Sport Vlaanderen-awards Ronny De Coster

12 december 2018

20u35 0 Oudenaarde De stedelijke sportdienst van Oudenaarde en Rugby Rhinos Oudenaarde zijn in de prijzen gevallen op de uitreiking van de #sportersbelevenmeer-award van Sport Vlaanderen.

Net zoals vorig jaar daagde Sport Vlaanderen ook in 2018 alle Vlaamse steden en gemeenten uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. Deelnemers hadden de keuze uit 7 criteria waarvan er minstens vijf tot een goed einde moesten gebracht worden om een jaar lang de titel “#sportersbelevenmeer-stad” te mogen dragen.

“Onze sportdienst diende voor het eerst een dossier in en nam meteen deel aan alle criteria. En de inzet werd duidelijk beloond want tijdens de ceremonie in de Gentse topsporthal dinsdagavond, kwam Oudenaarde als grote winnaar uit de bus. Niet enkel won de stad een criterium, we sleepten bovendien ook de superaward in de wacht, de overkoepelende prijs voor alle criteria samen”, vertelt sportschepen Peter Simoens.

“Natuurlijk zijn we bijzonder tevreden met deze erkenning”, pikt Griet Bonamie, diensthoofd sport van de stad in. “We organiseerden het afgelopen jaar een hoop nieuwe zaken en daarvoor worden we nu blijkbaar beloond. Een dikke pluim ook voor de voltallige ploeg van de sportdienst die hier hard heeft voor gewerkt”, besluit Bonamie.

Ook weer prijs voor Rhinos

Ook rugbyclub ‘Rhinos Oudenaarde’ won: de club kreeg een award voor de sportclub met de meeste beleving en kreeg daarvoor ook 750 euro. Die prijs komt nog eens bovenop de award van coolste sportclub van Vlaanderen, die de rugbyclub enkele weken geleden nog in de wacht sleepte.