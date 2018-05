Speurders leggen link tussen twee overvallen POLITIE GAAT AAN DE SLAG MET NEGEN TIPS RONNY DE COSTER

24 mei 2018

02u38 0 Oudenaarde Speurders zien een link tussen twee gewapende overvallen die eind vorig jaar zijn gepleegd op een McDonald's in Zingem en een Carrefour in Leupegem. Volgens hen waren twee van de vier daders op beide plaatsen actief. Ondertussen worden negen tips uit het opsporingsprogramma Faroek onderzocht.

De zwaarste overval was die op de McDonalds aan het kruispunt 't Peerdeken in Zingem. Op 16 december, iets over middernacht drongen vier gemaskerde mannen langs de dienstingang de zaak binnen. Een werknemer die aan de afwasmachine staat, werd meteen met een pistool bedreigd. Terwijl één van de overvallers hem onder schot houdt, gaan de anderen in het bureau op zoek naar geld. Daar halen ze de kleinste van twee kluizen leeg. Ook een smartphone graaien ze mee.





"De buit van de overval was eigenlijk zeer klein en zeker niet de moeite", zegt zaakvoerder Guy Bral. "Het geld dat ze meehebben, is een kleine hoeveelheid wisselgeld die het personeel toevallig nog aan het tellen was. Anderzijds hebben ze wel grote menselijke schade aangericht", aldus Bral.





Daders

Eén dader was blank met donker haar, droeg een rode rugzak op de borst en had schoenen van het merk Asics. Hij had bij de hold-up een pistool in zijn linkerhand. De tweede, de gangster die de afwasser onder schot hield, droeg een vuurwapen in zijn rechterhand. Die man had een licht getaande of blanke huidskleur en sprak Frans.





De derde gangster heeft een donkere huidskleur, droeg donkere schoenen met witte zolen en één blauwe handschoen. Handschoenen met witte afwerking aan de binnenkant en een donkere jas met een wit logo op de linkermouw en de rug, typeren de vierde verdachte. Vooral op basis van de kleding van de derde en vierde verdachte vermoedt de politie dat die twee ook verantwoordelijk zijn voor de overval een maand eerder op het warenhuis Carrefour in Leupegem. Een gangster zwaaide met een plastic zak naar een man achter de toonbank en bedreigde hem met een pistool. Een tweede kompaan deed daarna hetzelfde. Terwijl de winkelbediende het geld afgaf, kwam net een collega aangewandeld. Ook hij werd bedreigd. De overval heeft minder dan een minuut geduurd.





Negen tips

Om het onderzoek vooruit te helpen, deed de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen een oproep naar getuigen in het vtm-opsporingsprogramma Faroek. Dat heeft negen tips opgeleverd over de kledij, de gebruikte auto en het type pistolen. Eén getuige gaf aan de speurders zelfs de mogelijke identiteit van een van de daders.





Wie meer informatie heeft over de feiten, neemt best contact op met de politie via het telefoonnummer 0800 30 300 of per mail via opsporingen@police.belgium.eu