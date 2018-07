Sp.a: "Voor één euro met de bus door Oudenaarde" 18 juli 2018

Sp.a wil dat inwoners voor één in plaats van drie euro de bus kunnen nemen in Oudenaarde. "We moeten het openbaar vervoer meer promoten in onze stad," motiveerde gemeenteraadslid Dagmar Beernaert haar voorstel op de jongste gemeenteraad. "Meer dan één op drie inwoners van Oudenaarde werkt ook in onze stad, maar toch geeft 81% van de inwoners aan nooit het openbaar vervoer te gebruiken." Dergelijke derdebetalersystemen en afspraken tussen De Lijn en gemeentebesturen zijn niet uitzonderlijk. "Meer dan 140 Vlaamse gemeenten hebben gelijkaardige afspraken voor hun inwoners of een deel ervan."





Meer aanbod

Verder vroeg Sp.a ook aan het stadsbestuur om met De Lijn rond tafel te zitten om de dienstverlening en het busaanbod in onze regio te optimaliseren. "Naast de kostprijs horen we ook heel vaak de opmerking dat er op sommige momenten niet voldoende aanbod is. Wij vinden dat de meerderheid dit ook eens op tafel mag leggen bij De Lijn." Dat is het stadsbestuur van Oudenaarde nu ook van plan.





(FEL/TVR)