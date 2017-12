Sp.a pleit voor geluidsarm vuurwerk 02u43 0

Oudenaards sp.a-raadslid Dagmar Beernaert vraagt om op oudejaarsnacht zo veel mogelijk stil of geluidsarm vuurwerk af te schieten omdat veel dieren er bang voor zijn. Het stadsbestuur van Oudenaarde belooft de feestvierders te sensibiliseren. Vuurwerk afsteken in de politiezone Vlaamse Ardennen kan op oudejaarsnacht vanaf 20 uur tot 1 uur 's nachts, zonder dat je daarvoor een vergunning moet aanvragen. "Maar voor dieren is het vuurwerk heel angstaanjagend", stelt Beernaert. "Het geluid kan naast schrik ook hoorschade veroorzaken. Daarom stellen we voor om stil vuurwerk te gebruiken. Het is niet helemaal geluidloos, maar de knallen zijn wel een pak zachter."





Het stadsbestuur is het voorstel alvast genegen en zal voor haar eigen vuurwerk tijdens de septemberkermis op zoek gaan naar een stil of geluidsarmer alternatief. In de toekomst zal bij vergunningsaanvragen voor vuurwerk ook rekening gehouden worden met het aantal decibel. De stad zal via sociale media ook feestvierders sensibiliseren. Dierenliefhebbers krijgen dan weer tips mee om hun dieren zo veel mogelijk te beschermen tegen het feestvuurwerk. (TVR)