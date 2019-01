sp.a mag gemeenteraad maandag niet live uitzenden, zo liet politie weten Ronny De Coster

26 januari 2019

23u01 0 Oudenaarde Het sp.a blaast noodgedwongen haar plan af, om de gemeenteraad van maandag live te streamen. “Het mag niet: de korpschef van de politie heeft laten weten dat er een proces-verbaal wordt opgesteld als we opnames maken”, zegt rood fractieleider Dagmar Beernaert.

De sp.a vraagt aan de bestuursmeerderheid om in de toekomst de gemeenteraad live uit te zenden. “Om te tonen hoe makkelijk dat kan, zal ik het maandag zelf doen”, kondigde gemeenteraadslid Dagmar Beernaert hier woensdag aan.

Maar dat gaat dus niet door. “Gisteren kreeg ik de vriendelijke boodschap van onze korpschef dat als we maandag de gemeenteraad live zouden uitzenden, er een proces-verbaal zal opgemaakt worden. De privacywetgeving zou geschonden worden, ook als we het publiek niet in beeld nemen en zelfs als iedereen op de hoogte is van de opnames”, vertelt Beernaert.

“In mijn hoofd druist dit in tegen de openbaarheid van bestuur, maar wie ben ik? Politiek zou transparant moeten zijn en met de voeten op de grond, dichtbij de mensen. Spijtig, maar helaas. We blijven met sp.a natuurlijk achter het voorstel staan om vanuit de stad de gemeenteraad live uit te zenden in de toekomst”, besluit Beernaert.