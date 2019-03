sp.a dient klacht in bij gouverneur omdat raadsleden nog maximaal twee voorstellen mogen doen Ronny De Coster

27 maart 2019

16u21 0 Oudenaarde Oudenaards sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert dient bij de gouverneur een klacht in omdat gemeenteraadsleden per zitting nog maximaal twee vragen mogen stellen. “Het is een manier om de oppositie monddood te maken: ondemocratisch en onaanvaardbaar”, vindt Beernaert.

Tot voor kort konden gemeenteraadsleden in de gemeenteraad een onbeperkt aantal punten of vragen toevoegen. Bij sommigen werd dan soms een lange lijst. Volgens het nieuw huishoudelijk reglement kan dat niet meer: elk raadslid kan nog maximaal twee vragen of voorstellen formuleren.

Door de inperking wil het stadsbestuur ervoor zorgen, dat de gemeenteraden minder lang uitlopen. “Heel wat discussies worden ook beter gevoerd in technische commissies, die overigens ook openbaar zijn”, zegt Lieven Cnudde (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad.

Naar de gouverneur

“Maar ls gemeenteraadslid heb je het recht en zelfs de plicht om vragen te stellen, voorstellen te doen en het bestuur van de stad te controleren. Daarmee staat of valt een democratisch bestuur”, werpt Dagmar Beernaert op.

Zij probeert de beslissing van de gemeenteraad terug te schroeven en dient daarom bij de gouverneur een klacht in tegen het nieuwe reglement.

