Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen voert actie voor bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes Serviceclub roept op om de stad oranje te kleuren Ronny De Coster

22 november 2018

15u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De serviceclub Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen geeft op zaterdag 24 november het startschot van 16 internationale actiedagen voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes. Aan de hefbrug over de Schelde organiseren ze een flash-actie. Ook op een elektronische bord langs de N60 vragen ze aandacht voor de problematiek.

Van 25 november tot 10 december zijn er 16 internationale actiedagen rond de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes

“Op 24 november om 10 uur geven we in Oudenaarde het startschot van deze 16 dagen van actie met een kleine flash-actie aan de hefbrug over de Schelde. Gekleed in oranje roepen de Soroptimisten Oudenaarde-Vlaamse Ardennen op om geweld tegen vrouwen en meisjes publiek te veroordelen en te stoppen”, zegt Géraldine Leus, woordvoerster van Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen.

Intussen heeft de Oudenaarde serviceclub op verschillende strategische plaatsen in de stad grote banners geplaatst. Ze zijn onder meer te zoek op het hoekpand aan de ophaalbrug Brasserie L’Escaut, aan apotheek Nick Ghys in Leupegem en op de lichtreclame langs de N60 in Oudenaarde.

“Wij nodigen iedereen uit om “de wereld oranje te kleuren” voor een campagne voor een betere toekomst zonder geweld tegen vrouwen en kinderen”, besluit Géraldine Leus.