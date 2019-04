Snoepgoed en stoeipoezen bij Kethulle Ronny De Coster

14 april 2019

20u50 0 Oudenaarde Bij de Volkegemse toneelvereniging Kethulle gaat deze week de nieuwe toneelproductie in première. De komedie “Snoepgoed en stoeipoezen” van Willy Gilis zal vijf keer te zien zijn in het Schoolcomplex Leupegem.

“Snoepgoed en stoeipoezen” speelt zich af bij de familie De Stoter, die een familiebedrijf runt in snoepgoed. “Colette werkt er al 22 jaar als poetshulp.

Baas Baziel rijdt regelmatig een scheve schaats, zoon Johnny papt aan met de persoonlijke verzorgster van bompa Stan en madame Marie-Louise heeft iets met de boekhouder. Deze boekhouder had ooit een affaire met tante Vera, de zuster van Baziel, die stevig aan de drank is. Colette, die van dit alles op de hoogte is, is bereid het voor zichzelf te houden als ze er maar iets mee kan verdienen, anders zou ze wel eens een paar confronterende foto’s op facebook kunnen plaatsen. Het geld kan de meid goed gebruiken want ze wil koste wat het kost meedoen aan een soundmixshow, en haar grote idool Tina Turner imiteren. Ze zal ook alles in het werk stellen om haar dochter Anouk te koppelen aan Teddy, de jongste zoon van de familie De Stoter”, schetst Luc Provost. Hij regisseert de cast.

Die bestaat uit Frederik Boullard, Claire Van Maelzaeke, Wendy Volders, Hector Neyt, Stefanie Debod, Willy Volders, Christina Pauwels, Eddy De Vrieze, Nico Bordeaud’huy en Isabel Nollet

Vijf voorstellingen

De voorstellingen zijn op 19, 20, 26 en 27 april, telkens om 20 uur en op zondag 21 april om 17 uur in het Schoolcomplex in Leupegem.

Kaarten kosten 8 euro en zijn te reserveren op het telefoonnummer 0479/51.27.29 (tussen 19 en 21uur) of per mail naar info@kethulle.be