Snelheidscontroles in hele provincie 27 februari 2018

02u44 0

Alle 28 politiezones in de provincie Oost-Vlaanderen controleren vandaag op snelheid naar aanleiding van de "Verkeersveilige Dag". Die vindt al voor de 22ste keer plaats.





Agenten van de lokale politie, de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen en de federale scheepvaartpolitie zullen controles uitvoeren. De Verkeersveilige Dag wil de zware kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth herdenken en alle Oost-Vlaamse bestuurders sensibiliseren. Bij die kettingbotsing waren meer dan 200 wagens betrokken en vielen er 10 doden en 56 gewonden.





De Verkeersveilige Dag focust op snelheidscontroles. Snelheid is immers de grootste oorzaak van ongevallen op de Belgische wegen. Bestuurders die te snel rijden, worden uit het verkeer gehaald, beboet en geconfronteerd met hun overdreven snelheid. Daarnaast is er aandacht voor andere verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed van alcohol en drugs, en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Ook de boorddocumenten worden gecontroleerd.





Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers gaat vandaag enkele van de controleposten bezoeken.





(DCRB)