Snel even iPod gaan halen: bestuurder rijdt met 113 kilometer per uur in de bebouwde kom LDO

06 februari 2019

12u11 1 Oudenaarde Een sportieve uitstap naar de Finse piste in Eine (Oudenaarde) is A.D. (44) uit Kerkhove zuur opgebroken. De man vergat zijn iPod en oortjes op de looppiste en reed met zijn wagen terug, met 113 kilometer per uur in de bebouwde kom.

“Ik maakte rechtsomkeer en reed snel terug in de hoop dat de iPod nog niet verdwenen was”, legde de man uit aan de politierechter. “Het was een uitzonderlijke situatie, want normaal gezien hou ik me aan de regels. Sindsdien ben ik nog voorzichtiger en strenger voor mezelf.” De politierechter vond het een flagrante overtreding en legde de bestuurder een boete van 520 euro en een rijverbod van 45 dagen op.