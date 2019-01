Slechtvalken weer klok rond te volgen op het web, maar… ze zijn nog niet thuis Ronny De Coster

22 januari 2019

19u33

De Oudenaardse slechtvalken, die tot voor kort hun thuis hadden in een broeibak in de Walburgatoren in Oudenaarde, zullen binnenkort weer de klok rond te volgen zijn op het web. Tenminste: als ze hun nieuwe nestkast op het dak van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde ontdekken en die hen ook bevalt.

Enkele weken geleden raakte al bekend dat de slechtvalken niet langer kunnen huizen in de toren van de Walburgakerk in Oudenaarde. Voor de renovatie van de toren is een stelling geplaatst, waardoor de nestkast niet langer bereikbaar zal zijn.

Het verblijf van de slechtvalken in de kerktoren heeft de voorbije jaren veel mensen beroerd, omdat in de broedbak een webcam was geïnstalleerd. Zo kon iedereen live meemaken hoe de vogels eieren legden en uitbroedden en hoe ze hun kuikens grootbrachten. “Op de nieuwe nestkast hadden we geen camera’s meer voorzien: we zagen op tegen de investering, ook al omdat het niet honderd procent zeker is dat de slechtvalken die nieuwe kast zullen ontdekken en ook goed vinden”, vertelt Gunther Groenez, bezieler van het slechtvalkenproject van Vogelwerkgroep Natuurpunt Vlaamse Ardennen.

Maar de camera zij er toch gekomen. “Ook weer dankzij het ziekenhuis”, zegt Groenez. Mensen van de technische dienst hadden nog een camera op reserve en boden zelf aan om die op de broedkast te installeren en een livestream in te stellen. Dat is heel goed nieuws voor de vele fans van onze slechtvalken”, bedenkt Gunther.

Komen ze nog?

Alleen is het nu afwachten: komen de slechtvalken wel naar Oudenaarde terug? “Daarin heb ik wel alle vertrouwen. Ik vermoed dat ze zich nu ophouden ergens in de buur van Het Zwin. Begin of half februari vliegen ze allicht naar Oudenaarde terug. En dan is het te hopen dat ze de nieuwe nestbak op het dak van het ziekenhuis ontdekken en die ook uitkiezen om hun eieren te leggen en uit te broeden. Het is spannend uitkijken nu.”

Als de slechtvalken landen, zal dat live op het internet te zien zijn. De camera staat nu al aan. De beelden zijn te volgen via www.youtube.com, waar je in de zoekbalk ‘AZ Oudenaarde’ intikt om op de livestream te komen.