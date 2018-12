Slechtvalken verhuizen (hopelijk) naar nieuwe broedkast op het dak van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde Ronny De Coster

27 december 2018

20u00 0 Oudenaarde Als gevolg van de werkzaamheden aan de Walburgatoren kan het koppel slechtvalken er binnenkort niet meer terecht in de broedkast, die er zes jaar geleden gebouwd is. Daarom staat nu een nieuwe kast voor ze klaar op het dak van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. “Het is afwachten of ze die gaan willen innemen, maar ik heb er goed hoop op”, zegt Gunther Groenez.

Rond de toren van de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde staat sinds enkele weken een stelling. De constructie zal er meer dan een jaar blijven, omdat de hoogste toren van de Vlaamse Ardennen een grondige renovatie ondergaat.

Doordat er rond de stelling ook een veiligheidsnet wordt aangebracht, kunnen de slechtvalken binnenkort niet langer bij de broedkast, die hoog in de toren is gebouwd.

“Nadat stadsarchitecte Stephanie Van Eesbeeck me dat nieuws meldde, wist ik dat we op zoek moesten naar een nieuwe locatie voor een nestkast. Veel hoge gebouwen hebben we niet in Oudenaarde” zegt Gunther Groenez, bezieler van het slechtvalkenproject van Vogelwerkgroep Natuurpunt Vlaamse Ardennen.

“Het dak van AZ Oudenaarde werd als meest geschikte plaats bevonden en na overleg met de directie kregen we groen licht. En daar zijn we héél gelukkig mee”, vertelt Gunther.

Niet verplaatsbaar

Er moest wel een nieuwe nestkast worden gemaakt. Slechtvalken bouwen niet zelf een nest. “De nestkast die op de Walburgatoren staat, konden we niet verplaatsen: die constructie is veel te zwaar. Jan Heirweg van de stedelijke milieudienst heeft daarom een nieuwe nestkast in mekaar getimmerd. De technische dienst van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde heeft rond die bak een constructie gebouwd, waardoor de broedkast veilig op het dak van de kliniek kan staan”, legt Gunther uit.

En nu wachten

Hij verwacht en hoopt dat de slechtvalken in januari of februari hun nieuwe stek boven het dak het ziekenhuis ontdekken en gaan gebruiken. “Vermoedelijk volgende week zullen we de huidige nestkast op de Walburgatoren voor de valken onbereikbaar maken, zodat de valken verplicht worden om uit te wijken. Langer mogen we hier mee niet wachten: anders lopen we het risico dat ze zich in de bestaande nestkasten gaan nestelen. Vorig jaar legden ze daar al begin februari het eerste ei”, herinnert Gunther zich.

In tegenstelling tot de nestkast op de Walburgatoren krijgt die op het dak van het ziekenhuis voorlopig geen webcams die het publiek het reilen en zeilen van de slechtvalken online laten volgen. “Dat zal later misschien gebeuren, maar die investering kunnen we maar doen als we zeker zijn dat de slechtvalken de nieuwe nestkast effectief willen gebruiken. Een garantie hebben we niet, maar ik heb er wel goede hoop op. De dieren zijn na zes jaar toch goed met de omgeving vertrouwd”, besluit Gunther Groenez.