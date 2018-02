Slechte mobiliteit jaagt AVA weg VOLGENS EIGENAARS RETAILPARK N60 SPEELT STAD MET OVERIGE 85 JOBS RONNY DE COSTER

24 februari 2018

02u54 0 Oudenaarde AVA Papierwaren sluit zijn winkel in het retailpark in Eine. "Sinds de gewijzigde verkeerssituatie rendeert de winkel niet meer. Klanten moeten te veel omrijden om hier te geraken", verklaart marketingmanager Simon Vanballenberghe de doodsteek. Philippe Branteghem en Philip Vanmarcke, beheerders van het winkelcentrum, halen (opnieuw) hard uit naar het stadsbestuur. "De politici willen ons niet, maar vergeten dat hier 85 mensen werken."

"Het is de eerste keer dat we zo'n beslissing moeten nemen, want we hebben in België 51 winkels die wel goed draaien en waar we nog groeien. In Oudenaarde heeft het ook jaren goed gegaan, maar de verkeerssituatie is er helemaal veranderd: klanten moeten nu een heel eind omrijden om in het winkelcentrum te geraken. We weten dat niet alleen omdat de klanten dat in de winkel aan ons personeel zeggen, maar we merken het ook in de cijfers: we zien hier de jongste maanden gewoon minder volk. En dat komt er helaas een moment waarop je de economische realiteit voor ogen moet zien. Onze winkel in Oudenaarde rendeert niet meer", zegt Simon Vanballenberghe, marketingmanager van AVA Papierwaren.





Brantano

De winkel sluit al op 1 maart dicht. AVA Papierwaren zal zich ook niet elders in Oudenaarde vestigen. "We zouden eerder in Gent nog willen uitbreiden. Voor de zes personeelsleden die in Oudenaarde werken, bekijken we of we ze in een andere winkel aan de slag kunnen houden. Maar evident is dat niet als je vandaag werkt in de nabijheid van de woonplaats en ineens naar Gent moet", bedenkt Vanballenberghe.





Philippe Branteghem en Philip Vanmarcke, beheerders van het Retailpark N60, hebben voor het pand dat AVA verlaat al een nieuwe huurder: de bekende keten van schoenenwinkels Brantano opent er een vestiging.





Branteghem is woest op het Oudenaardse stadsbestuur. "Ze steken ons voortdurend stokken in de wielen. De verandering van de verkeerssituatie is daarvan maar één voorbeeld", zegt hij. "Kom je vanuit de richting Eine, dan moet je nu een heel eind omrijden tot voorbij de rotonde Samsonite om bij ons te geraken. En wat krijg je dan? Dat veel auto's nu over de parking van de Aldi scheuren. Dat is de onveilige situatie die de stad nu heeft veroorzaakt", sneert Branteghem.





Enkele weken geleden trok hij zelfs naar de rechtbank, omdat bij de heraanleg van de N60 geen afrit is voorzien aan het winkelcentrum. "Dat zijn toch pure pesterijen. De ondernemer eist van de stad en ook van het Vlaamse gewest een dwangsom van 500 euro per dag. "De stad wil ons hier niet. Wat de burgmeester en zijn mobiliteitsschepen hier uitspoken, dat zijn pure pesterijen. Dat 85 personeelsleden in ons winkelcentrum hun boterham verdienen, daar staan ze blijkbaar niet bij stil. En dat ik van de stad geen vergunning zou krijgen voor onze geplande uitbreiding, die ook goed is voor nog eens 75 jobs, dat wist ik al lang. De stad had zelfs fouten gemaakt tijdens het openbaar onderzoek. Maar geen nood: we hebben beroep aangetekend bij de provincie. Het nieuwe openbaar onderzoek loopt op 6 maart af en eind maart zal de Bestendige Deputatie een verstandige beslissing nemen en onze vergunning afleveren", gelooft Branteghem.