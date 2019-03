Slecht weer stuurt veel kinderen naar indoor speeltuin Ronny De Coster

07 maart 2019

17u58 0 Oudenaarde Slecht weer tijdens de krokusvakantie, dat maakt dat organisatoren van indoor-activiteiten veel volk over de vloer krijgen. Zo krijgt de tijdelijke binnenspeeltuin in de evenementenhal De Qubus al heel de week veel bezoekers.

Initiatiefnemer Peter Decordier, ook uitbater van de zaal, heeft die vol attracties gezet. “Het zijn elk jaar andere. Zo hebben we toch altijd een verrassingseffect. En de opkomst is zeer groot. Ik ben even tevreden als de kinderen” bedenkt Decordier.

Nog één dag

De speeltuin is open van 13 tot 18 uur. De toegang bedraagt 7 euro. Ouders, grootouders en begeleiders mogen gratis binnen. Wie wil zeker zijn van een plaats, stuurt best vooraf een mail naar peter@dequbus.be met vermelding van het aantal kinderen.

Vrijdag is de laatste speeldag. Daarna gaan alle attracties weg.