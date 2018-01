Slachtoffers brand mogen terug naar huis 31 januari 2018

De meeste bewoners van het appartementsgebouw in de Jacob-Lacopsstraat in Oudenaarde mogen terug naar huis. In het gebouw brak zondagavond een zware brand uit, waardoor iedereen de nacht op een andere locatie moest doorbrengen. Eén bewoonster kan nog niet naar huis. Zij ligt nog in het ziekenhuis en haar appartement is volledig uitgebrand. De brandweer bevrijdde zondagavond vijf mensen uit het brandende gebouw. Drie van hen werden toen naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. De bewoners die geen opvang vonden bij vrienden of familie konden terecht in jeugdcentrum Jotie. (DCRB/LDO)