Skimboarden doet intrede aan Donkvijver 23 juli 2018

02u30 0 Oudenaarde Kristof Smits (33) uit Wortegem-Petegem en Bart Arnau (34) uit Nazareth waren afgelopen zaterdag te gast aan de Donkvijver in Oudenaarde met hun opblaasbare 'skimpool'.

Nieuw is het niet, dat skimboarden. Maar in België is het toch nog altijd behoorlijk onbekend. "Het concept is eenvoudig", legt Kristof uit. "Je neemt een aanloop, gooit je skimboard in het ondiepe water, en springt er vervolgens op waarna je je vooruit laat glijden. Je kan het omschrijven als een mix tussen skateboarden, surfen en snowboarden. Het is op zich niet zo moeilijk om te leren en het is toegankelijk voor alle leeftijden. Al wat je nodig hebt, is een zwembroek en een skimboard."





De respons was alvast bijzonder positief. "Aan de Donkvijver zitten sowieso veel surfers. We hebben deze locatie dan ook niet toevallig gekozen."





(TVR)