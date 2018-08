Skaters hebben erkenning maar plots geen onderdak meer "We wisten dat dit een tijdelijke locatie was, maar de opzet komt sneller dan verwacht" Ronny De Coster

31 augustus 2018

14u19 0 Oudenaarde “De Loods Skatepark”, een skatepark dat skaters uit Oudenaarde in de oude Saffresfabriek hebben gebouwd, moet na drie maand weer dicht. “We moeten uitkijken naar een andere locatie, maar wordt een moeilijke zoektocht”, zegt Folke D’ Haeyer, één van de initiatiefnemers. Hij hoopt dat de geplande bouw van een stedelijke skatepark kan versneld worden.

Omdat het stedelijke skatepark aan de Rodelos hen niet meer kon boeien, gingen enkele jongeren enkele maanden geleden zelf aan het timmeren: in een loods van de verlaten textielfabriek bouwden ze met recuperatiemateriaal zelf skatetoestellen.

Skatecultuur leeft op

“In die paar maanden is het ons gelukt om de skatecultuur in Oudenaarde weer nieuw leven in te blazen. We hebben niet alleen de installatie gebouwd, maar ook een jeugdwerking opgestart voor skaters van 6 tot 16 jaar. We hebben een succesvol skatekamp en een initiatiereeks achter de rug. Vorige week startte onze tweede initiatiereeks. Zowel voor de eerste en de tweede sessie als voor het kamp hadden we telkens twintig inschrijvingen, dus samen zestig deelnemers van juni tot september. En onze werking is intussen ook officieel erkend door stad Oudenaarde als sportclub. We beschikken over drie opgeleide skate-instructeurs”, schetst Folke D’ Haeyer, die samen met Jeremy Le fevre en Jens Minnaert de motor vormt achter het indoor park en de heropleving van de skatecultuur in Oudenaarde.

Onderdak kwijt

Maar er is ook minder goed nieuws: de skaters moeten al na drie maand op zoek naar een nieuwe thuis. De voorbereiding voor de verbouwing van de oude fabriekssite gaat binnenkort van start.

“We wisten dat we hier maar tijdelijk konden blijven, maar het is korter dan we dachten: eind september moeten we weg zijn. We beseffen dat de zoektocht naar een nieuwe locatie heel moeilijk wordt”, zegt D’ Haeyer.

Samenwerken stadsbestuur

Hij ziet eerder een oplossing in een samenwerking met de stad, die ook nog altijd plannen heeft voor de bouw van een nieuw skatepark. “Die intentie zit in het masterplan dat de stad uitwerkt voor de sportsite Rodelos. Met de sportdienst hebben we alvast een goed contact en er is ons verzekerd, dat we bij de uitbouw van dat skatepark zullen betrokken worden. Alleen moeten we realistisch zijn: op het stedelijk skatepark is het nog minstens twee jaar wachten. Hoe we die tijd gaan overbruggen? Ik vrees dat we in afwachting terug moeten naar het verouderde skatepark van de stad en daar geduld oefenen. Of misschien kan iemand ons toch een loods ter beschikking stellen? Hoedanook zitten we met de skaters nu toch in een positie van waaruit we bij de stad wat druk op de ketel kunnen zetten: niemand kan nu nog twijfelen aan de nood aan een goed uitgerust skatepark. Misschien kan de realisatie daarvan versneld worden”, gelooft Folke D’ Haeyer.

De eerst volgende skate-initiatie vindt plaats op zondag 2 september om 10.30 uur in “De Loods Skatepark”, Dijkstraat 45 in Oudenaarde.